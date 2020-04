De eerste twee delen van Super Mega Baseball werden goed ontvangen, dus Metalhead Software wil deze trend doorzetten met het derde deel. Om alvast te laten zien wat er allemaal nieuw is in Super Mega Baseball 3 is er een trailer vrijgegeven die je onder dit bericht kunt checken.

Het derde deel in de honkbalserie geeft je vooral meer content. Zo was in de vorige delen geen franchise modus aanwezig, maar die zal er nu dus wel in zitten. Tevens zijn er vier extra teams toegevoegd en er zijn nu nog meer mogelijkheden om spelers te customizen.

De planning is dat Super Mega Baseball 3 deze maand zal uitkomen, maar de ontwikkelaar laat weten dat het mogelijk is dat de game iets later verschijnt. Door het coronavirus werkt elk teamlid vanuit huis, dus het kan zijn dat er iets meer tijd nodig is.