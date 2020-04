Het ene gerucht na het andere gerucht steekt de kop op omtrent de Resident Evil franchise. Zo kon je gisteren lezen dat er een Resident Evil 4 Remake in ontwikkeling zou zijn en tevens staat er een nieuw deel op stapel voor een release in 2021. Dat is dan Resident Evil 8 en die krijgt volgens een nieuw gerucht net zoals het zevende deel volledige PlayStation VR ondersteuning.

Gematsu laat weten dat ze vergelijkbare zaken gehoord hebben van hun bronnen, zoals vorige week al gemeld werd. Hier kunnen zij nog aan toevoegen dat er VR-ondersteuning aanwezig zal zijn, maar helaas geven ze verder geen details. Het vorige deel werd in first-person gespeeld en daar leende PlayStation VR zich perfect voor.

Dat suggereert dat ook het achtste deel zich in first-person zal afspelen, maar niets van dit alles is natuurlijk bevestigd. Mocht dit kloppen, dan heeft PlayStation VR er weer een ‘killer-app’ bij, want het vorige deel werd veelvuldig in VR gespeeld en titels van dit kaliber verschijnen slechts zelden voor het platform.