Voor My Hero One’s Justice werden er na de release verschillende extra vechters beschikbaar gesteld, die je tegen betaling kon binnenhalen. Het tweede deel volgt dit concept en het eerste personage is Hawks. Wanneer hij beschikbaar wordt gesteld is nog niet bekend.

Hawks is een 18-jarige jongeman die erg slim is en beschikt over vleugels met veren die hij afzonderlijk van elkaar kan controleren. Hij kan daardoor zijn veren gebruiken als projectielen. Hoe dit personage er in My Hero One’s Justice 2 uitziet en hoe hij vecht, kan je in de onderstaande trailer bekijken.