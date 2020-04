Telling Lies is een game die al geruime tijd voor de pc en mobiele apparaten verkrijgbaar is en tot op heden zijn er nog geen andere platformen aangekondigd. Toch lijkt een PlayStation 4 release aanstaande te zijn, want de game is opgedoken op het PlayStation Network.

De Trophies zijn namelijk online gegaan en dat betekent dat een release veelal echt aanstaande is. De Trophies hebben we op een rijtje gezet en tevens hebben we een trailer bijgesloten, zodat je een idee van deze FMV-game krijgt.

In deze game zul je een laptop hacken die vol staat met informatie van de NSA. Het belangrijkste is dat je videobeelden zult treffen van vier vreemdelingen over een tijdspanne van vier jaar en wat ze gemeen hebben, is dat ze betrokken zijn bij een ernstig ongeluk. Het is aan jou om uit te vogelen wat er gebeurd is.

Hieronder de Trophies, weet dat deze spoilers bevatten.

Platinum

All Done

-Unlock all trophies

Goud

Hey

-Make it past 1am

All work and no play

-Make it past 2am

Nocturnal animals

-Make it past 3am

You’re a vampire

-Make it past 4am

Time is running out

-Make it past 5am

Sunrise

-Headed out onto the roof

Full Upload

-Uploaded the entire data set

Hypertextual

-Clicking down the rabbit hole

Missing King

-The game is rigged

Zilver

Animal Logic

-Cats can’t type

Librarian

-You like bookmarking

Taking out the trash

-Tidying up the desktop

Forgot My Password

-It`s not “password”

Brons

Pointless Game

-It’s the taking part that counts

Organizer

-You like tagging things