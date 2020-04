Ben je een liefhebber van avonturen- en ritmegames, dan kan je over vier maanden je hart ophalen. Dan komt Giraffe and Annika uit, een game die de eerder genoemde genres bij elkaar brengt.

Jij speelt in de game als Annika, die aanspoelt op ‘Spica Island’. Ze heeft geen idee hoe en waar zij terecht is gekomen, maar de eerste persoon die ze tegenkomt – genaamd: Giraffe – weet wel wie zij is. Hij heeft de opdracht gekregen om drie speciale sterfragmenten te vinden, zodat de hoofdrolspeelster haar geheugen weer terug krijgt.

Giraffe and Annika zal zowel digitaal als fysiek op 28 augustus beschikbaar worden gesteld voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch. Voor de verzamelaars is er ook een speciale editie. De inhoud hiervan kan je onder de aankondigingstrailer van de game checken.