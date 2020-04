Het is een lange tijd geleden dat we iets van de Crysis franchise hebben vernomen, maar nu wordt er weer een teken van leven gegeven. Het Twitteraccount is drieënhalf jaar niet actief geweest, maar plots is er weer een tweet uitgegaan.

Deze tweet zegt helemaal niets, want de tekst bestaat enkel uit ‘Receiving Data’. We zijn dus niets wijzer, maar wel voert het de geruchten voor een remaster of een remake op. Op 1 april werd de officiële website namelijk opnieuw geactiveerd en die site is nog steeds live.

Gezien de website op 1 april live ging, was het moeilijk te bepalen of het een geintje was of dat het echt wat te betekenen had. Dat lijkt nu zo te zijn, gezien ook het sociale media kanaal weer een teken van leven geeft.

Waar het om draait is afwachten. Gaat het een nieuwe Crysis worden, of remasters van de eerdere delen? Misschien wel een remake. Wat zien jullie graag gebeuren?