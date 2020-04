Helaas moeten we nog even wachten op de release van The Last of Us: Part II, gezien de game voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Dit voornamelijk vanwege het coronavirus, wat distributie doet bemoeilijken. Naughty Dog werkt ondertussen door om een zo goed mogelijke game af te kunnen leveren.

Nu is er een fan geweest met veel vrije tijd, die een fan trailer van de game in elkaar heeft gestoken. Het resultaat is: prachtige beelden – hoewel al bekend – in een indrukwekkende montage. Ook Neil Druckmann van Naughty Dog was onder de indruk, die deze trailer via Twitter deelde.

Hierbij gaf hij overigens aan dat ze hard met Sony samenwerken om de game zo snel mogelijk in de handen van gamers te krijgen.