Games die gemaakt zijn door eenmansstudio’s hebben in het verleden wel al eens hoge ogen gegooid. Denk zo maar aan toppers als Stardew Valley of het geniale Undertale. Eenmansstudio The Moonwalls, geleid door Marcin Makaj, hoopt binnenkort nog zo’n topper aan dat lijstje toe te voegen met Commander ’85, een sci-fi thriller ten tijde van de Koude Oorlog.

Het is je verjaardag, proficiat! Hierom krijg je van je ouders een gloednieuwe computer cadeau waar je naar hartenlust spelletjes op kan spelen. Dat ogenschijnlijk onschuldige verjaardagscadeau blijkt eigenlijk een intelligente Artificial Intelligence te zijn, die je meesleurt in een web vol mysteries, leugens en spanning. Jij en je vrienden staan namelijk plots centraal in een erg gevoelige situatie waarbij de wereldvrede op het spel staat.

Commander ’85 is momenteel grotendeels afgewerkt en zal waarschijnlijk in juli 2020 verschijnen. Momenteel loopt echter ook een Kickstarter om het project verder uit te breiden. De eerste trailer kan je hieronder bekijken.