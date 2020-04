Eén van de laatste PS4-exclusives die Sony deze generatie nog in de pijplijn heeft zitten, is Ghost of Tsushima, een game die vanaf de aankondiging in 2017 al op menig gamers radar staat. Deze third-person actie/stealth titel van ontwikkelaar Sucker Punch belooft ons immers te droppen middenin een prachtig Japan van de 13e eeuw, waar je als één van de laatste samoerai van Tsushima een persoonlijke oorlog voert tegen de Mongolen. De meest recente editie van het officiële PlayStation Magazine nam deze titel eens goed onder de loep en daar kwamen enkele interessante zaken uit voort.

Je wist het misschien al, maar Ghost of Tsushima heeft een historische basis. De gebeurtenissen van de game spelen zich af tijdens de eerste Mongoolse invasie van Japan, waarbij het eiland Tsushima als eerste Japanse eiland ten prooi viel aan de macht van de Mongolen. Je speelt als Jin Sakai, een overlevende van de invasie op het eiland die als ‘The Ghost’ wraak probeert te nemen op de indringers. Je moet hiervoor het eiland doorkruisen terwijl je op zoek gaat naar mogelijke bondgenoten die je willen helpen op je zware tocht.

Om het realisme in de game extra aan te schroeven, maakt Ghost of Tsushima géén gebruik van waypoints, waardoor je dus het eiland handmatig zal moeten doorkruisen. Terwijl je dit doet, zal de in-game tijd bovendien ook verder tikken, wat invloed zal hebben op het verhaal. Onderweg kom je uiteraard vijandige kampen tegen die je, met de hulp van allerlei gadgets kan uitschakelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een grijphaak, vuurpijlen of bommen.

Door deze realistische insteek, probeert de ontwikkelaar ook meer nadruk te leggen op de unieke tocht die je als Jin onderneemt. Je skills als samoerai en de gevechten die je voert zijn belangrijk, maar ook de persoonlijke reis die je uiteindelijk tot je bestemming brengt, is cruciaal. Je kiest namelijk zelf vanuit welke hoek je bepaalde situaties benadert en wanneer je bepaalde situaties vermijdt.

Ten slotte werd ons ook verzekerd dat de huidige releasedatum van 26 juni nog steeds niet is veranderd. Door de huidige omstandigheden zijn er namelijk veel games die uitgesteld worden, dus de kans dat ook Ghost of Tsushima dit lot zal delen, blijft reëel. We hopen uiteraard dat dit niet het geval zal zijn, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen.