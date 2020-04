De PlayStation Vita leeft wel degelijk nog, ook al krijgt de draagbare PlayStation console de laatste jaren niet zo heel veel grote games meer. In mei komt daar echter verandering in, want Utawarerumono: Prelude to the Fallen belooft, net zoals de titel van de game zelf, een uitgebreide inhoud.

Utawarerumono: Prelude to the Fallen mengt verschillende genres: aan de ene kant heeft de game een typisch JRPG systeem waarbij je uitrusting, items en vaardigheden verzamelt om die dan te gebruiken in gevechten. Aan de andere kant is het ook een strategiegame, want die gevechten verlopen volgens een systeem dat vergelijkbaar is met de Fire Emblem games. Ten slotte krijg je tussen de gevechten door ook nog eens stukken visual novel die dan het verhaal uit de doeken doen.

Utawarerumono: Prelude to the Fallen komt op 26 mei 2020 uit voor je PS4 en PS Vita. De trailer kan je hieronder bekijken.