Als de PS5 controller een hint is naar het uiteindelijke uiterlijk van de PlayStation 5 en de ‘V’ in de devkit iets is wat Sony ook graag zou willen zien in de consumenten-versie, dan is bovenstaand design daar het resultaat van. Concept designer BrianCWorton maakte bovenstaande PS5 concept die je laat zien hoe het controller design van de DualSense zich eventueel zou kunnen uiten via de console zelf.

Het resultaat is best vet, vooral als de ‘V’ kan dienen als uitlaatklep voor alle hitte die binnenin gegenereerd wordt. Want alhoewel het er op de devkit wat apart uit zag, is het geen gek idee om de ventilatie op die manier toe te passen. Mocht je namelijk niet anders kunnen en alsnog iets boven op je PS5 stapelen, dan kan de hitte alsnog weg.

Verder maakt het design van de PS5 uiteindelijk niet heel veel uit, zolang het geheel maar in een kastje past en niet lijkt op een kruising tussen Acer Predator en Alienware – dan zit alles goed.