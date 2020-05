Special: De nieuwe features van SnowRunner nader bekeken – Sinds een paar dagen is SnowRunner verkrijgbaar voor onder andere de PlayStation 4 en die game gaat verder op de basis van het solide MudRunner van een paar jaar geleden. Eerder hebben we je al uitgelegd wat de game precies is, voor het geval dat onduidelijk was. Ook bespraken we de verschillen tussen de games kort en nu gaan we wat dieper op de nieuwe features van de game in. Want hoewel het ogenschijnlijk meer van hetzelfde lijkt, gaat er meer in deze nieuwe telg schuil. Dit moet voor nog meer variatie en speelplezier zorgen; tijd om dat nader te bekijken.

Pimp je voertuigen

Door de game te spelen en de verschillende maps nader te verkennen, zul je nieuwe voertuigen vrijspelen en die komen met allerlei toebehoren. Wat dat betreft, hanteert deze game hetzelfde concept als z’n voorganger, maar nu krijg je wel uitgebreide mogelijkheden om je voertuig geheel naar eigen smaak in te kleuren. Dat betekent dat je in de garage een breed scala aan kleurstellingen hebt, waarmee je je voertuig kunt verven. Het gaat niet zo diep als het uitgebreid plakken van stickers en eigen liveries ontwerpen, maar je kunt wel een eigen onderneming simuleren door alles bijvoorbeeld groen te verven. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om meer kleurstellingen toe te passen en tevens biedt de game je de mogelijkheid om veel uiterlijke zaken aan te passen.

Denk aan het ophangen van een extra set lichten, een gril voorop, andere bumpers en ga zo maar door. Dat is niet uitsluitend cosmetisch, want een extra set lichten kan wel eens erg handig zijn als je ‘s nachts het rijden bent. In de garage kun je tevens andere accessoires vinden om je voertuig meer bestand te maken tegen de barre omstandigheden buiten. Zo is het bevestigen van een set sneeuwkettingen wel zo handig als je de besneeuwde omgeving ingaat. Verwacht je regelmatig door een rivier te moeten rijden? Monteer dan een snorkel op je auto, waarbij de luchtuitlaat niet belemmerd wordt, waardoor je voertuig qua motorblok verzuipt. Dan ben je immers nog verder van huis.

De ontwikkelaar heeft echt ingezet op deze specifieke mogelijkheden, zodat je nog meer opties hebt vooraleer je de weg op gaat. Nu kon je de voertuigen in MudRunner al enigszins customizen naargelang de items die je nodig had voor je klus, in SnowRunner trekt de ontwikkelaar dat duidelijk naar een nieuw niveau. Dit geeft de game nog meer diepgang en customization is iets wat veel gamers vandaag de dag wel aanspreekt. Hierbij heeft de ontwikkelaar ook gedacht aan realisme, want alle voertuigen zijn van bekende merken in dit specifieke vakgebied. Zo zijn de merken Ford, Freightliner, Caterpillar en meer aanwezig, en dat zorgt voor indrukwekkende verschijningen als het op de machines aankomt.

Zware vrachten

Nieuw is ook de mogelijkheid om zeer uitdagende contracten aan te gaan waarbij de focus op zware vrachten ligt. Dat betekent diepladers, een traag bewegend geheel en situaties waarbij een foutje maken gelijk funest kan zijn. Het is hierbij zaak om een zware en bijzondere vracht te transporteren en hoewel de game ogenschijnlijk wat meer asfalt lijkt te kennen dan z’n voorganger, krijg je alsnog te maken met onherbergzame gebieden. Zie daar je voertuig maar eens doorheen te krijgen, makkelijk zal het niet zijn. Om er nog een schepje bovenop te doen heeft de ontwikkelaar een nieuwe feature verzonnen en dat is dat de opgedeelde maps per locatie aan elkaar gekoppeld worden. Dit zal via tunnels gaan, waardoor de al grote maps nog groter worden. Dat betekent ook langere ritten en dus nog meer een uitdaging.

Bouw netwerken op

Met elf maps verdeeld over drie regio’s krijg je genoeg variatie voor je kiezen, maar hierop beperkt de gameplay zich niet alleen tot van A naar B rijden. Je krijgt namelijk ook de mogelijkheid om verlaten constructies opnieuw op te tuigen en daarmee ‘supply networks’ op te zetten. Dit kunnen pijpleidingen zijn, maar bijvoorbeeld ook bruggen aanleggen, geblokkeerde omgevingen van de blokkade ontdoen en meer. Hierdoor zal de omgeving gaandeweg veranderen naargelang de acties die je verricht en dat alles met het oog op zo efficiënt mogelijk werken. Dit kun je allemaal in je eentje doen, maar eigenlijk is het beter om het in coöp te spelen. Niet alleen kan je elkaar dan helpen in benarde situaties, ook de aanpak van verschillende uitdagingen gaat dan een stuk sneller. Bovendien is het gezelliger.

Grotere maps

De elf maps die de game voorschotelt zijn gesitueerd in Taymyr (Rusland), Michigan en Alaska (Verenigde Staten). Dat op zichzelf, ook met de toevoeging van sneeuw, zorgt voor volop nieuwe omgevingen ten opzichte van MudRunner. Daar beperkt de verandering/vernieuwing zich niet, want de maps op zichzelf zijn vele malen groter. In het beste geval kan de grootte van één map zelfs oplopen tot vier keer groter dan de grootste map van MudRunner. Als je die game gespeeld hebt, weet je dat die maps van zichzelf al groot waren, dus daarmee wordt eens te meer aangestipt dat SnowRunner meer is dan enkel een vervolg. Dat samen met de mogelijkheid om de maps aan elkaar te koppelen voor de zware vrachten sectie, zorgt ervoor dat SnowRunner een daadwerkelijke evolutie is ten opzichte van het vorige deel.

Meer variatie in de toekomst

Het laatste wat we even willen behandelen is niet specifiek een nieuwe feature voor deze game, maar wel belangrijk genoeg om even te benadrukken. Net zoals voorheen krijgt ook deze titel na de release uitgebreide ondersteuning. Dat zal komen in de vorm van nieuwe voertuigen, skins, missies en zelfs maps. Tevens staan console mods op de planning, waardoor de community nog meer vrijheid krijgt om de ervaring van SnowRunner te customizen.

SnowRunner is reeds verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en in onze review vertellen we je er meer over.