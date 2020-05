Special: Vijf reden om SnowRunner een kans te geven – In de afgelopen weken hebben we de Spintires: Mud- en SnowRunner franchise wat extra aandacht geschonken. Dit vanwege de release van het nieuwe deel en om aan te stippen dat dit best wel eens een interessante titel voor jou kan zijn. Het betreft een niche, maar is daarom niet minder de moeite waard. Juist omdat het zo uniek is, zijn het games die zeker eens het proberen waard zijn. Ze doen wat anders, bieden nieuwe ervaringen en de ontwikkelaar gaat zorgvuldig met de franchise om. Dat enerzijds dankzij goede ondersteuning, anderzijds ook door de community te geven wat ze willen. Nog niet helemaal overtuigd? Wellicht dat dit artikel je kan helpen.

Prachtige omgevingen

De focus ligt op het vervoeren van allerlei goederen en hierbij ben je vooral bezig met het onder controle houden van je voertuig. Toch moeten we niet vergeten dat SnowRunner zich kenmerkt door zeer uitdagende maps in gebieden waar haast geen mens komt. Dit biedt ook enorm veel vrijheid in creatieve zin, want de ontwikkelaar kan werkelijk alle kanten op met de vormgeving van de maps en dat hebben ze ook gedaan. Wat je krijgt, zijn hoge bergtoppen, besneeuwde wegen, rotsachtige gebieden, dichtbeboste omgevingen, moerassen en ga zo maar door. Dat gekoppeld aan een realistisch physics systeem zorgt ervoor dat alle acties die je verricht ook hun sporen nalaten in de omgeving. Maar wat bovenal in het oog springt, zijn de prachtige omgevingen die je aandoet. Meer dan eens zul je even stoppen om van de vergezichten te genieten.

Uitdagende gameplay

De gameplay is van het kaliber erg uitdagend. Je rijdt je voertuig zo vast in de blubber of de sneeuw. Ook balanceren op smalle bruggetjes, langs kliffen en meer is een element wat je meer dan eens zult ervaren. De kunst is natuurlijk om je voertuig en vracht zonder schade van A naar B te brengen en je bent daarin geheel vrij hoe je dat aanpakt. Er is namelijk geen vaste route, er is geen vooropgestelde lijn van checkpoints: je moet van A naar B en hoe je dat doet, is geheel aan jou. Een klein foutje kan al funest zijn, maar gelukkig krijg je de mogelijkheid om te wisselen tussen voertuigen en je lier zal meer dan eens uitkomst bieden. De trage voortgang lijkt misschien saai, maar geloof ons dat je liever langzaam dan snel gaat, want de kunst is het goed manoeuvreren. Lukt dat en breng je je vracht heel naar het eindpunt? De bevrediging zal groot zijn.

Samenwerken

SnowRunner kun je net zoals MudRunner in je eentje spelen, maar weet dat daar niet per se de kracht van de game ligt. Het is namelijk ook mogelijk om de game met maximaal vier man in coöp te spelen en er zijn altijd wel mensen online die je kunt joinen. Samenwerken zorgt voor een ietwat hoger tempo in het geheel, gezien je dan eenmaal sneller zaken voor elkaar krijgt dan wanneer je het alleen doet. Niet alleen is dat gezelliger, ook zorgt het voor meer variatie in de ervaring. De ene keer help je de ander de weg vrij te maken, zodat hij/zij z’n vracht goed kan transporteren. De andere keer rij je achter je collega’s aan en is het zaak om de vracht heel te houden, terwijl zij de route voor je uitstippelen. Kom je onverhoopt vast te staan? Dan staan ze paraat om je te helpen. Neem maar van ons aan dat het spelen van SnowRunner in coöp net dat beetje extra biedt. Met andere woorden: het verrijkt de gameplay ervaring.

Genoeg variatie

Vrachten van A naar B rijden klinkt niet echt als een gevarieerde insteek van gameplay. Dat is het ook niet, maar het is al wat erbij komt kijken. Door de diversiteit van de maps, de zeer uiteenlopende voertuigen, de moeilijkheidsgraad en het soort opdrachten dat je krijgt, zul je keer op keer met compleet andere projecten bezig zijn. Die variatie is op zichzelf al voldoende, maar afgezien van de opdrachten uitvoeren, zul je ook nog met specifieke uitdagingen te maken krijgen. Voorheen in de Challenge modus, nu gewoon in de wereld verwerkt: opdrachten die met specifieke extra doelstellingen komen, zoals binnen een bepaalde tijd leveren. Dat zorgt niet alleen voor extra inkomsten en meer, ook is het ideaal om je kunsten binnen de gameplay verder bij te schaven. Daarnaast kun je alle voertuigen in de game customizen en krijg je de mogelijkheid om invloed op de omgeving uit te oefenen, wat dus ook veranderingen op de map teweegbrengt.

Exploreren loont

Door je vrachten te vervoeren zul je beetje bij beetje de wereld verder verkennen, maar de kern van SnowRunner is dat én exploratie. De game profileert zich ook als titel die draait om exploratie en dat zie je terug in twee dingen. Allereerst tref je op alle maps uitkijkposten aan, die je moet zien te benaderen wil je de map zichtbaar maken. Bij aanvang is de map namelijk zwart en dus onzichtbaar. Niet handig voor de navigatie, dus de wereld verkennen is sowieso nuttig. De uitkijkposten helpen daar flink bij, maar zelf rondrijden geeft je een idee welke route wel en niet effectief is. Dat is niet het enige, ook zul je door de wereld te exploreren upgrades kunnen vinden en die zijn natuurlijk ideaal om je voertuigen beter te maken. En exploratie in een onbekende wereld, dat is altijd een leuke bezigheid. Dat gecombineerd met de mooie vergezichten en de altijd verrassende dan wel verraderlijke omgevingen maakt het exploreren tot een leuke en nuttige uitdaging.

SnowRunner is reeds verkrijgbaar. Meer over de game lees je in onze review.