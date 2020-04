Special: De verschillen tussen MudRunner en SnowRunner toegelicht – Met de release van SnowRunner morgen is de tweede telg in de Spintires serie een feit. In een eerder artikel gingen we al wat dieper in op wat dit nu eigenlijk voor soort games zijn en met deze nieuwe release is het tijd om de primaire verschillen verder uit te diepen. Hoewel het games in dezelfde serie zijn, hebben we natuurlijk wel te maken met verschillen in de gameplay en de ervaring. De titel zelf zegt eigenlijk al genoeg, want van Mud- gaan we nu SnowRunnen.

Weersomstandigheden

In MudRunner kreeg je te maken met verschillende weersomstandigheden, maar vrijwel elke map had één belangrijke overeenkomst: modder. De onbegaanbare natuur liet je meer dan eens vastdraaien als je niet goed oplette waar je je voertuig heen stuurde. Dat zal nu terugkeren in SnowRunner, met een belangrijke toevoeging die de titel van de game simpelweg samenvat: sneeuw. Ditmaal zul je ook besneeuwde gebieden moeten trotseren en daarmee krijg je nog een extra uitdaging voor je kiezen. Dat beperkt zich overigens niet alleen tot witte omgevingen, er komt meer bij kijken.

Sneeuw staat min of meer gelijk aan kou en dat zul je in SnowRunner op verschillende manieren terugzien. Zo zul je ook bevroren meren en sloten aantreffen en waar je normaal gesproken het zekere voor het onzekere neemt en er omheen rijdt of een ondiepe doorgang opzoekt, is het nu mogelijk om er overheen te gaan. Maar zoals je weet is ijs glad en dat brengt ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Of wat te denken van omgevingen waar het begint te dooien, daarmee wordt de ondergrond nog drassiger en dus nog meer blubber tot gevolg. Hoe dan ook, de toevoeging van dit element aan de omstandigheden zorgt voor meer variatie en uitdaging.

Verbeterde omgeving

In MudRunner draaide het primair om het trotseren van het terrein en het afleveren van goederen. Onderweg kon je op zoek naar uitkijkposten en als je die eenmaal bereikt had, werd de map ineens een stuk overzichtelijker. Niet langer reed je dan in onbekend gebied, gezien je via de uitkijkpost meer zicht op de omgeving kreeg. Dat keert nu weer terug en hetzelfde geldt voor het vrijspelen van nieuwe voertuigen. In SnowRunner tref je meer dan 40 voertuigen en die komen met allerlei accessoires en toebehoren die je in je werk kunnen helpen. In dat kader niets nieuws, want wederom speel je voertuigen vrij door naar ze toe te rijden op de map. Nu kan je echter ook de omgeving verbeteren, daar waar dat eerder niet zo uitgebreid mogelijk was. Denk aan bruggen aanleggen, stroommasten herstellen, wegblokkades verhelpen voor nieuwe routes, pijpleidingen optuigen en meer.

Nieuwe maps

Een van de belangrijkste vernieuwingen is een vrij vanzelfsprekende: nieuwe omgevingen. In totaal biedt SnowRunner een drietal nieuwe locaties verdeeld over elf grote maps. Als je MudRunner gespeeld hebt, dan weet je dat de omvang behoorlijk fors is en met elf maps heb je genoeg keuze. De maps zijn gesitueerd in Alaska, Michigan en Taymyr (Rusland). Elk gebied kent weer zijn eigen kenmerken daar waar je in Alaska vooral veel ijzige omgevingen treft, is het in Taymyr een woestenij en in Michigan zul je vooral bergen. moerassen en bossen vinden. Dat zorgt ook voor meer hoogteverschil en afgaande op hetgeen we van de game gezien hebben, lijk je nu nog meer bergen en heuvels te moeten gaan trotseren.

In grote lijnen gaat SnowRunner dus vooral verder op de basis van MudRunner, omdat de gameplay inhoudelijk identiek is. Toch kent SnowRunner wel wat verschillen ten opzichte van z’n voorganger en dat zit hem natuurlijk in een extra uitdagend element, de nieuwe maps en de mogelijkheid om invloed op de omgeving uit te oefenen. Ook kent de game veel meer specifieke extra mogelijkheden, zoals customization, extreem zware vrachten, gekoppelde maps, enzovoort. Ook is SnowRunner voorzien van een nieuw physics systeem wat voor een nog meer realistische ervaring moet zorgen.

Meer structuur

Een ander belangrijk en prettig verschil is dat de ontwikkelaar veel meer structuur heeft aangebracht in de gameplay. Voorheen werd je een beetje in het diepe gegooid op elke map en waren de opdrachten vrij beperkt. Extra uitdagingen kende de game ook, maar dan in een aparte modus. Nu zul je op elke map her en der markeringen vinden waar je nieuwe opdrachten kunt aannemen, met daarbij een handig overzicht wat je allemaal open hebt staan. Dit biedt ook meer overzicht en je kunt meer gestructureerd te werk gaan.

Als je van A naar B rijdt voor een vracht kun je ondertussen in de trailer een andere vracht hebben die je ergens halverwege moet afleveren. Dit maakt het vervoeren vele malen efficiënter en ook leuker. Daarnaast zijn de uitdagingen niet langer apart van de singleplayer of coöp ervaring, ze zijn meegenomen in het totale avontuur. In feite heeft de ontwikkelaar de twee aparte onderdelen samengevoegd tot één geheel en dat komt de toegankelijkheid wat ons betreft erg ten goede.

De specifieke nieuwe features van SnowRunner zullen we binnenkort in een artikel behandelen zodra we de game uitgebreid gespeeld hebben.