Het aantal Call of Duty: Warzone cheaters heeft een flinke stijging gezien de afgelopen weken. Je hebt vast zelf ook al gemerkt dat je soms rare dingen ziet gebeuren, zoals wallhacks en aimbots. Infinity Ward meldt dat zij er bovenop zitten en dat er nu 70.000 cheaters zijn gebanned, dat is 20.000 meer dan vorige maand, een behoorlijke stijging. “We’re continuing to deploy dedicated security updates and work continues on improving in-game reporting”, meldt de ontwikkelaar via Twitter.

Alhoewel het positief is om te zien dat Infinity Ward de focus op cheaters blijft leggen, is het tegelijkertijd een mooi moment om cross-play ter discussie te stellen. Als er console-only cross-play zou zijn, was het aantal cheaters immers niet zo erg. Die kom je op de PS4 dan zelden tot zo goed als niet tegen. Het toelaten van spelers op de pc zorgt juist voor gemodificeerde games en het hebben van hackers in je speelsessie op de PS4.

Streamer Jack “CouRage” Dunlop vroeg Infinity Ward al om hulp en wilde er zelfs voor betalen, hij bood de ontwikkelaar $10.000 als ze gewoon in zijn stream zaten en cheaters banden naargelang hij ze tegen zou komen. De cheaters zorgen serieus voor roet in het eten van de Warzone-spelers op consoles, dus hopelijk is het binnenkort helemaal verleden tijd.