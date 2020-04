Van elke grote sportgame komt er elk jaar weer een nieuw deel uit, maar het ziet er nu naar uit dat één franchise dit jaar zal overslaan. Volgens Justin Leeper zal er dit jaar geen nieuw deel verschijnen in de WWE 2K-serie, wat hij liet weten via een video. Die video kun je hieronder bekijken.

Nu denk je waarschijnlijk: wie is Justin Leeper? Hij is de voormalige schrijver van de worstelserie en heeft nog contact met leden van het team, die aan de reeks werken. Volgens Leeper hebben zij hem verteld dat WWE 2K21 niet zal verschijnen. Dit komt doordat Visual Concepts het zonder de hulp van Yuke’s moet doen en dat zorgde vorig jaar al voor een op zijn zachtst gezegd belabberde ervaring. Tevens zorgt het coronavirus voor nog meer problemen.

Het is heel goed mogelijk dat er dit jaar dus geen WWE 2K-game zal verschijnen, want normaal wordt een nieuw deel aangekondigd rond WrestleMania. Dit evenement werd op 4 en 5 april zonder publiek gehouden, maar er was geen aankondiging van WWE 2K21.

Volgens Leeper zal er dit jaar nog wel een andere WWE-titel verschijnen, maar dit is een hele andere soort game dan je gewend bent; het zou een titel met arcade gameplay betreffen. Tevens wordt deze game gemaakt door een andere ontwikkelaar.