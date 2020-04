De eerste game van The Dark Pictures Anthology werd goed ontvangen en Supermassive Games gaat op dezelfde voet verder met de tweede titel: Little Hope. Er ging al een gerucht dat deze game ergens in juni zou verschijnen en het ziet er naar uit dat dit klopt. De ontwikkelaar heeft namelijk laten weten dat Little Hope in de zomer zal uitkomen.

Buiten de bekendmaking van deze ‘release window’, is er ook een onthullingstrailer vrijgegeven. Daarin worden de eerste beelden van deze game getoond en het wordt duidelijk dat je terecht komt in een stad waar vroeger iedereen bang was voor heksen.