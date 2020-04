Hunting Simulator wist in juni 2017 geen indruk te maken, maar Neopica wil het met het vervolg beter doen. Om te laten zien wat het tweede deel allemaal te bieden heeft, hebben zij een video gemaakt die dit toont.

Je hoeft je in ieder geval niet snel te vervelen in Hunting Simulator 2, want er zijn in totaal zes grote gebieden waarin je kunt jagen, waaronder de ruige vlaktes van Colorado, de woestijn van Texas en de majestueuze wouden van Europa. Daar kun je in totaal op 33 verschillende diersoorten jagen. Om je te helpen is er een jachthond aan je zijde die je bijstaat om de dieren te vinden.

Op 25 juni kan je met Hunting Simulator 2 aan de slag en hieronder kan je zien wat de game je voorschotelt.