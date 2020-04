Seizoen drie in Call of Duty: Modern Warfare en Warzone is nu een week onderweg en vlak voordat het seizoen live ging, kon je dubbel wapen, Tier en level XP verdienen. Dat komt nu alweer terug, want Infinity Ward heeft een dubbel XP weekend aangekondigd voor aankomend weekend.

Ditmaal geen dubbel Tier XP, maar wel dubbel wapen en level XP voor spelers van Warzone en de multiplayer. Dit gaat vrijdag om 19:00 uur van start en duurt tot maandag 20 april 19:00 uur in de avond.

Verder introduceert Infinity Ward een nieuwe modus voor Warzone, waarin het wapentuig van de spelers beperkt wordt tot snipers en shotguns. De modus heet ‘Scopes and Scatter Guns’ en je speelt dit in trio’s.

Dan is er nog een nieuwe tijdelijke modus genaamd ‘Drop Zone’, waarin spelers in de drop zone moeten staan om punten te scoren. Tevens kun je hier killstreaks scoren, wat je kan helpen in de verdediging. Dit is de enige manier om killstreaks te verdienen, dus kills maken helpt in dit geval niet.

Kortom, de spelers van Call of Duty: Modern Warfare en Warzone hebben weer wat om te doen deze week en natuurlijk aankomend weekend.