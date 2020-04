Wereldwijd moeten mensen momenteel noodgedwongen thuiszitten en thuiswerken vanwege het coronavirus. Dat betekent in een gedeelte van de gevallen ook meer vrije tijd en Sony startte onlangs al een fonds op om een steentje bij te dragen aan de bestrijding van het virus. Nu hebben ze nog een initiatief gelanceerd en daar heeft elke gamer een voordeel bij.

Vanaf morgen 16 april stellen ze twee topgames geheel gratis beschikbaar voor iedereen die een PlayStation 4 heeft. Onder het ‘Play at Home’ initiatief geeft Sony Uncharted: The Nathan Drake Collection – de bestaat uit drie games – geheel gratis weg en tevens is Journey gratis te downloaden. Twee titels die absoluut de moeite waard zijn.

Binnen dit initiatief zit nog een ander aspect naast het gratis weggeven van games, dat is het opstarten van een fonds dat bedoeld is voor kleine ontwikkelaars die nu in de financiële problemen terecht zijn gekomen. Kortom, een mooi initiatief van Sony waar je een voordeel uithaalt.

De twee genoemde games zijn vanaf morgen gratis te verkrijgen in de PlayStation Store en je krijgt de tijd om ze binnen te halen. De actie loopt tot 7 mei 01:00 uur ’s nachts. Als je de games geclaimd, hebt, dan zijn ze voor altijd van jou. Ongeacht of je een PlayStation Plus abonnement hebt.