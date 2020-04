Red Dead Online spelers weten dat er wekelijks een nieuwe update naar de game komt en dat is deze week niet anders. Heel bijzonder is de update niet, gezien het grotendeels bestaat uit wat kortingen en de terugkeer van kleding. Ook krijg je een bonus als je Free Roam events weet te voltooien.

Wat betreft die Free roam events, het maakt niet uit welke je voltooit, zolang je het maar voor 20 april doet. Als dat lukt, dan krijg je een coupon die recht geeft op 50% korting op welke jas dan ook dat een rank heeft onder de 15.

Daarnaast krijg je bij het voltooien een bonus van 50% op XP, RDO$ en goud. Mocht je dit weekend spelen en dan specifiek tussen 17 en 20 april, dan krijgen alle spelers als extra een gratis Ability Card om daarmee hun skills te customizen. Deze kaart ontvang je binnen 48 uur na het spelen van de game in de ‘Benefits’ sectie van het menu.

De Featured Series van deze week is een random wapenvariant van Last Stand bij Sisika Penitentiary. De tijdelijk terugkerende kleding die weer aan te schaffen is, is als volgt: Plaid Cap, Macbay Jacket, Clymene Coat, Cardozo Vest, Carver Pants en meer. Hieronder de kortingen op een rijtje.