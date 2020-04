Games die geannuleerd worden, laten meestal een nare smaak achter in onze monden, zeker als vele fans een lange tijd reikhalzend hebben uitgekeken naar de launch van een bepaalde game. Eén van de meest bekende geannuleerde games van de voorbije generatie, is misschien wel de Superman game die als opvolger moest dienen van de succesvolle Arkham franchise. In datzelfde genre had WB Montreal bovendien ook een game in de pijplijn zitten die gebaseerd was op de Suicide Squad. Beide titels werden uiteindelijk op non-actief gezet, maar nu duiken enkele concept arts online op die ons tonen hoe de games er hadden kunnen uitzien.

James Sigfield, een insider in de industrie, had er het volgende over te zeggen:

WB started actively taking pitches from many producers, directors and the like within the gaming industry to create their own Superman game. One game pitched in 2013 was to be an open world Superman game in the vein of Spider-Man PS4. It would feature a massive Metropolis and feature various villains from the DC pantheon.

Het klinkt alleszins veelbelovend, maar jammer genoeg zullen we dus nooit met deze titels echt aan de slag kunnen gaan. We verwachten echter wel een nieuwe Arkham titel van WB Montreal, waar we hopelijk niet al te lang meer op zullen moeten wachten.