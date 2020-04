In aanloop naar de release van Sakura Wars op de PS4, werd een nieuwe trailer van de game online gezet waar deze keer demonen centraal in staan. Jawel, Sakura Wars is een game die je zowel op dates laat gaan met allerlei kawaii meisjes, maar ook een game die je plots tegenover een horde demonen zet die je met je mecha suit moet afslachten.

In een alternatieve versie van Tokio in 1940 wordt de stad immers lastiggevallen door demonen, die aangevoerd worden door twee mysterieuze types. Het is aan de Flower Division om de stad te beschermen tegen het lonkende kwaad, maar hun tegenstanders blijken toch meer complexe figuren te zijn dan ze initieel hadden gedacht…

Sakura Wars verschijnt op 28 april, de trailer waarvan sprake kan je hieronder bekijken.