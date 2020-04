Mods zijn tegenwoordig niet meer uit games weg te denken, mits het mogelijk is uiteraard. Soms maken ze een game langer, beter, leuker en ook worden ze voor de grap in het leven geroepen.

De mod in de onderstaande video is voornamelijk voor de lol ontwikkeld en zal voor sommigen een regelrechte nachtmerrie opleveren. YouTuber DPO23 versterkt alle gezichtsanimaties uit de game met zo’n 500% en dat ziet er alleszins heel slecht uit.

De enige game die geen mods nodig had om dit verschrikkelijke resultaat te bereiken was misschien Mass Effect: Andromeda voordat het gepatcht werd. Dit is weliswaar op de pc gedaan, maar het resultaat wilden we jullie niet onthouden.