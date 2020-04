Vorig jaar werd de DLC-roadmap voor Remnant: From The Ashes bekendgemaakt en de ontwikkelaar trapte af met de Hardcore uitbreiding eind vorig jaar. Ondertussen zijn we bijna aangekomen bij de tweede downloadbare content, die je meeneemt naar de zompige moerassen van Corsus.

Om alvast een klein voorproefje te geven van wat we mogen verwachten, is er een teaser trailer vrijgegeven. Deze kun je hieronder bekijken. Eind deze maand kunnen pc-gebruikers al aan de slag met de Swamps of Corsus uitbreiding. Vooralsnog staat een datum voor de PS4-versie nog niet vast, maar zodra hier meer over bekend wordt laten we je dat vanzelfsprekend zo snel mogelijk weten!