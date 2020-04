Een poosje terug werd de laatste hero voor Overwatch aangekondigd, Echo. Dit personage heeft sinds de aankondiging een tijd rondgehangen op de testservers en de periode van testen is nu voorbij. Het resultaat is dat het personage nu in de game speelbaar is op de normale servers en dat op alle platformen, zo heeft Blizzard aangekondigd.

Om de release van Echo in de game te vieren is er een launch trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken. Daarnaast komt Echo natuurlijk met een eigen set aan mogelijkheden en skills, zie het kader hieronder voor meer specifieke details.