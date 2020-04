Tegen het einde van deze maand zou het tweede seizoen van Fortnite Chapter 2 ten einde komen, maar Epic Games heeft aangekondigd dat het seizoen langer zal duren. In plaats van 30 april zal het seizoen nu op 4 juni eindigen, dan gaat gelijk seizoen 3 van start.

Wat de reden voor het verlengen van het huidige seizoen is, is niet duidelijk. Maar in een klimaat waarin veel games en content door het coronavirus worden uitgesteld, is dat een mogelijke reden. Spelers hoeven zich in ieder geval niet te vervelen, want Epic belooft genoeg nieuwe uitdagingen, frisse gameplay en bonussen.

In ander nieuws: ben je PlayStation Plus abonnee? Dan kan je nu een gratis content pakket in de PlayStation Store vinden. Dit pakket bevat het Point Patroller outfit en de Recon Strike Back Bling, downloaden kan hier.