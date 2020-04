Crysis lijkt weer in leven te zijn, dat was een eerste vroege conclusie nadat het Twitteraccount plots weer actief werd. Dat weer in navolging van het activeren van de officiële website en nu is er weer activiteit te bespeuren op Twitter.

Ook nu gaat het om een erg kort bericht, enkel ‘Hey Nomad, you’re still with us?‘ werd de wereld ingestuurd. Nietszeggend zou je denken, maar dit is een stukje dat in de openingsdialoog van de eerste game gezegd werd.

Gezien de verwachting is dat er een remaster of remake aan zit te komen, lijkt dit enigszins een hint te zijn. Een remaster of remake van het origineel zou immers goed kunnen, ook omdat het op eerdere uitspraken van EA aansluit.

Een ander scenario is dat het een reboot van de franchise betreft, iets waar deze tekst ook goed op aansluit. Wat het gaat worden is nog gissen, maar gezien de frequentie van berichten toeneemt zal een aankondiging vast niet lang meer duren.