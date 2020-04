Hoewel het Formule 1 seizoen nog niet van start is gegaan vanwege het coronavirus, heeft Codemasters in de tussentijd hard gewerkt aan een nieuw deel in de inmiddels langlopende franchise. Dat F1 2020 er aan zat te komen was geen geheim, maar zojuist is de officiële aankondiging gedaan.

F1 2020 verschijnt op 10 juli voor de PlayStation 4, Xbox One, pc en Google Stadia. Dit nieuwe deel komt natuurlijk met alle bekende elementen, alsook nieuwe onderdelen. De belangrijkste toevoeging is ‘My Team’, waarin je een eigen team kunt maken en gaan managen. Dit zul je doen naast de tien bestaande teams in het kampioenschap.

De carrière modus is weer present en het is daarin mogelijk om een verkort seizoen te rijden. Het seizoen 2020 heeft officieel 22 races, maar als dat té lang is kun je het seizoen inkorten naar 16 of 10 races. Vanzelfsprekend zijn alle circuits in de game aanwezig, inclusief de nieuwe circuits in Hanoi (Vietnam) en Zandvoort (Nederland).

Verder heeft Codemasters nog een speciale editie aangekondigd. Dit is de F1 2020 Michael Schumacher Deluxe Edition. Deze editie geeft je drie dagen eerder toegang tot de game en bevat vier extra klassiekers. Dit zijn de 1991 Jordan 191, 1994 Benetton B194, 1995 Benetton B195 en 2000 Ferrari F1-2000.

Dat is niet de enige optie, de andere editie die zal uitkomen is de F1 2020: F1 Seventy Edition. Deze editie bevat een steelbook case en wat digitale extra’s. Hieronder de eerste trailer van F1 2020.