Er heeft een kleine aanpassing plaatsgevonden in Call of Duty: Warzone die betrekking heeft op de solo spelers. Infinity Ward heeft namelijk de vrachtauto’s die je her en der op de map kunt vinden uit de modus gehaald, dit omdat ze te krachtig zouden zijn.

Gezien vrachtauto’s dermate veel ‘health’ hebben is het moeilijk om ze te verslaan als je in je eentje bent. Daarnaast ben je volstrekt kansloos als zo’n gevaarte tegen je aan weet te rijden. Om misbruik en ongebalanceerde gameplay te voorkomen zijn ze dus weggehaald.

Alle andere voertuigen blijven wel gewoon beschikbaar in Warzone, net zoals dat vrachtwagens in de varianten voor teams wel aanwezig zullen zijn.