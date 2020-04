De laatste tijd zie je dat er steeds meer games worden uitgesteld, doordat iedereen vanuit huis moet werken. Dit zorgt voor een wat tragere gang van zaken. Activision lijkt hier op het moment echter weinig tot geen last van te hebben, want CEO Bobby Kotick heeft in een interview met CNBC aangegeven dat de meeste games die zij in ontwikkeling hebben nog op schema liggen.

Volgens Kotick ziet hij op het moment geen problemen voor de releasedata van hun games, waaronder een nieuwe Call of Duty en verscheidene remasters van oudere titels. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat dit over een paar maanden ook nog zo is. Het hangt er allemaal vanaf hoe lang de huidige maatregelen duren.

“Most of the things that we have in production and development are on track for now. I think we’ll have to really reassess that in a month and in three months. It’s still too early to know what the consequences [on] development will be for the next year or so.”