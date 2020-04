Er verschijnen games op de markt die slechts een relatief klein bereik hebben, maar toch elk jaar van een nieuw deel worden voorzien. Een van deze titels is Tour de France. Van het aankomende deel is nu een nieuwe trailer verschenen, die één van de vernieuwingen laat zien: een camerastandpunt vanuit de eerste persoon.

De nieuwe camera moet er volgens de ontwikkelaar voor zorgen dat de ervaring realistischer en overtuigender is. Hierdoor moeten ook ontsnappingen, steile hellingen en sprints indrukwekkender zijn dan ooit. De video onder dit bericht geeft je hier een voorproefje van.

Buiten het nieuwe camerastandpunt zijn er ook andere nieuwe features toegevoegd. Zo is de AI verbeterd, is de klassieker Liège-Bastogne-Liège toegevoegd en er is een nieuwe interface die je beter laat anticiperen op het parkoers en je tegenstanders.