World War Z verscheen geruime tijd geleden en wordt nog regelmatig van nieuwe content door de ontwikkelaar voorzien. Saber Interactive gaf eerder al aan geïnteresseerd te zijn in een vervolg, maar blijft de huidige game voorlopig ondersteunen. Mocht je nog nooit World War Z hebben gespeeld, dan is de aankomende Game of the Year editie wellicht iets voor je.

Uitgever Focus Home Interactive brengt op 5 mei de GOTY-editie van World War Z uit en biedt daarmee een flink pakket met content aan. Wanneer je deze versie koopt, dan heb je direct toegang tot alle oude content en ook de komende content onder de Season Pass. De game krijgt binnenkort namelijk nog een nieuw gebied met bijbehorende missies.

New Episode – Three new player-versus-enemy missions in the French city of Marseille, with their own maps, story and characters.

– Three new player-versus-enemy missions in the French city of Marseille, with their own maps, story and characters. Weapon Packs – The Lobo Weapon Pack, Biohazard Weapon Pack, Military Bundle Weapon Pack, new Last Aid Weapon Pack, plus one new upcoming weapon pack.

– The Lobo Weapon Pack, Biohazard Weapon Pack, Military Bundle Weapon Pack, new Last Aid Weapon Pack, plus one new upcoming weapon pack. Character Packs – The Professionals Character Skin Pack and War Heroes Character Skin Pack.

De Game of the Year Editie van World War Z zal €49,99 gaan kosten en verschijnt op alle platformen. Tot slot kan je hieronder alvast een indruk krijgen van de nieuwe missies die zich in Marseille afspelen.