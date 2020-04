Met het annuleren van allerlei evenementen wereldwijd als gevolg van het coronavirus staan ook toekomstige evenementen onder druk. De E3 is inmiddels afgelast, maar de Gamescom had tot voor kort nog een kans op doorgaan. Het evenement zal immers pas in augustus plaatsvinden, dus het duurt nog wel even.

Toch lijkt er nu vroegtijdig een einde aan de hoop te komen, want Duitsland heeft grootschalige evenementen tot en met 31 augustus verboden. De Gamescom is jaarlijks iets voor het einde van augustus, wat dus betekent dat het evenement op last van de overheid niet mag plaatsvinden.

Met honderdduizenden bezoekers is de Gamescom jaarlijks een gigantisch evenement en zolang de situatie onzeker is, is het niet verantwoord om zoveel mensen dit jaar bij elkaar te laten komen. Er is nog geen officiële aankondiging gedaan, maar die zal vast niet lang op zich laten wachten.

De organisatie heeft hier overigens op geanticipeerd, want als de daadwerkelijke beurs niet door mag gaan, dan zullen ze overstappen naar een volledig digitale show. Als de beurs officieel afgelast wordt, dan krijgen alle kopers van een kaartje hun geld terug, zo liet de organisatie onlangs al weten.

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗

— gamescom (@gamescom) April 15, 2020