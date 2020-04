Rockstar Games heeft na de release van Red Dead Redemption 2 veel kritiek te verduren gekregen. Niet op de game, maar op de werksfeer bij de ontwikkelaar, gezien veel ontwikkelaars enorm veel uren moesten maken onder hoge druk. Naar aanleiding van onder andere een publicatie op Kotaku is het balletje bij de ontwikkelaar gaan rollen om het anders aan te pakken.

Nu heeft dezelfde website een nieuw artikel gepubliceerd waarin ze de huidige situatie doornemen. Goed nieuws: de situatie zou aanzienlijk verbeterd zijn in de afgelopen periode. Ook zouden er ideeën opgeworpen zijn om de aanpak van game-ontwikkeling anders te laten verlopen en daar komt een interessant punt in naar voren.

Volgens Kotaku is de volgende game waar Rockstar aan werkt een nieuw deel in de Grand Theft Auto serie, wat op zich geen verrassing mag zijn. Deze nieuwe game zou echter een titel van ‘bescheiden omvang’ zijn, wat naar de standaard van Rockstar alsnog groot is. Dit geeft echter minder druk en de nieuwe game zal op termijn verder uitgebreid worden.

Met regelmatige updates zou deze titel dan na verloop van tijd steeds groter worden, wat de stress en crunchtime de kop in moet drukken. Een goed initiatief, als dit ook daadwerkelijk klopt. Aan de andere kant, ook een kleinere game bereikt op een gegeven moment het einde van de ontwikkeling en dan ontstaat er alsnog tijdsdruk. Zijn de problemen dan opgelost..? Moeilijk te zeggen.

Een ontwikkelaar die bij Rockstar werkt zei er het volgende over:

“The changes have been good enough for me to stay and give them a chance but let’s see what happens down the road when the pressures of delivering a final product become reality. There are still bad eggs around, don’t get me wrong, but it feels like their days are numbered.”