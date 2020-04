You win some, you lose some. Dit gezegde passeert regelmatig de revue in de sport- en gokwereld. Maar de oeroude wijsheid gaat ook op voor online games. Zo nu en dan raken spelers uitgekeken op de MMO waar ze hun kostbare geld en tijd ingestoken hebben. En dan wordt de game al dan niet tijdelijk aan de kant geschoven. Noem het gerust de cirkel van het leven; de normaalste gang van zaken.

Square Enix onderneemt nu een poging om gamers die hun online carrière in Final Fantasy XIV opgaven terug te winnen. Het plan is eenvoudig, maar elegant: tussen 14 april en 17 mei krijgen voormalige spelers de kans om de titel acht dagen lang gratis heruit te proberen. Om te kwalificeren voor deze promotiestunt, moet je een account hebben dat reeds dertig dagen op non-actief staat.

Kom je hiervoor in aanmerking, dan kan je dus zonder geld uit te geven weer een kijkje gaan nemen. Wie weet word je weer helemaal de wereld van Final Fantasy XIV ingezogen…