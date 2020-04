Sony heeft weer een nieuwe firmware update voor de PlayStation 4 uitgerold en het gaat hier om versie 7.50. Deze update is met 471MB zoals gebruikelijk niet al te groot, dus het updaten is zo gedaan.

Firmware 7.50 komt zonder al te veel bijzonderheden, want de changelog is erg beperkt. Het gaat deze keer om verbeteringen aan de systeem performance, zo geeft Sony aan. Geen nieuwe features dus, maar mocht er alsnog iets opduiken wat deze update nog meer doet, dan laten we het weten.