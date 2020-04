Ondanks het coronavirus die de wereld in zijn greep blijft houden, ligt de PlayStation 5 nog altijd op schema voor een release eind dit jaar. Er bestaat wel een goede kans dat de oplage van de console lager ligt dan bij de release van de PlayStation 4 het geval was, zo laat Bloomberg weten op basis van bronnen die dichtbij Sony staan.

De reden dat Sony de oplage in eerste instantie beperkt, zou volgens Bloomberg liggen aan het feit dat de specificaties van de console tot een hoge prijs bij de release zullen leiden. Dat impliceert dat de afzetmarkt daardoor kleiner is en bijgevolg is een enorme voorraad niet direct noodzakelijk.

Sony zou bij de assemblagepartners hebben aangegeven dat ze ongeveer 5 tot 6 miljoen units willen laten produceren voor het einde van het fiscale jaar 2021, eind maart 2021. Verder schatten ontwikkelaars die aan titels voor de PlayStation 5 werken dat de prijs van de console in de regio van $499 tot $549 zal liggen.

Een vrij hoge prijs en de reden daarvoor zou liggen bij schaarste aan componenten, waardoor Sony moeite heeft met het bepalen van de juiste prijs. Ook zouden ze de PlayStation 4 als belangrijke basis aan willen houden met een prijsverlaging rond de release van de PlayStation 5. Dit om nieuwe mensen en abonnees op hun services aan te trekken. Die console kan dan op een gegeven moment een overbrugging vormen alvorens iedereen overstapt naar het nieuwe platform.

DualSense

Vooralsnog heeft het coronavirus geen impact op de productielijnen van Sony, maar wel heeft het virus de promotieplannen aardig in de war geschopt. Zo zou Sony afgezien hebben van een publiekelijke persconferentie om de PlayStation 5 te onthullen, waarbij ze ook de prijs en de releasedatum bekend wilden maken. Dit om het verspreiden van het virus tegen te gaan.

De DualSense controller werd vorige week plots onthuld via een artikel op het PlayStation Blog en dat is wat gehaast gegaan. Sony is tot deze actie gekomen omdat de controller al bij externe partijen in handen is. Met andere woorden: Sony wilde het lekken voor zijn en met een degelijke verhaal komen. Voor de PlayStation 5 bestaat deze vrees niet, gezien enkel een klein groepje mensen weet hoe de console er uitziet.

Geen uitstel

Een eventuele mogelijke stap zou het uitstellen van de PlayStation 5 zijn, maar dat is geheel afhankelijk van Microsoft. Zolang Microsoft de Xbox Series X niet uitstelt, zal Sony geen stappen ondernemen. Sony wil dus koste wat kost voorkomen dat ze met een achterstand aan de volgende generatie beginnen en het gevolg is mogelijk een beperkte oplage en een erg forse prijs voor de nieuwe console.

De console zal naar verwachting in juni geproduceerd gaan worden, aangezien leveranciers begonnen zijn met het leveren van componenten voor de console. Dat geeft op zich voldoende tijd om veel units voor het einde van het jaar te produceren, wat nodig is wil Sony de wereldwijde release realiseren waar Jim Ryan eerder over sprak.

Veel nieuwe details over wat er op de achtergrond zou spelen en dit is volledig gebaseerd op een artikel bij Bloomberg. Niets van dit bovenstaande is officieel bevestigd, dus neem het met een korrel zout totdat Sony uitsluitsel geeft.