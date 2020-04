Eerder deze week kondigde Sony een nieuw initiatief aan voor zowel ontwikkelaars als gamers: Play at Home. Vanwege het coronavirus zitten momenteel ontzettend veel mensen wereldwijd thuis en Sony heeft voor iedereen een aardigheidje. De games Uncharted: The Nathan Drake Collection en Journey zijn tot 7 mei geheel gratis.

Beide titels zouden vanaf vandaag beschikbaar gesteld worden in de PlayStation Store en bij dezen een reminder, of voor als je het gemist zou hebben: beide games kunnen nu gedownload worden. Voor Uncharted: The Nathan Drake Collection kan je hier terecht en voor Journey kan je hier terecht.

Deze actie is voor iedereen die een PlayStation 4 bezit. Je hoeft geen PlayStation Plus abonnee te zijn en er zitten ook geen andere addertjes onder het gras. Gewoon een vriendelijk gebaar van Sony.