Trailers heb je in allerlei soorten en maten, waarbij de een wat creatiever is dan de ander. SnowRunner weet echter een combinatie te brengen die je niet verwacht, maar verrassend goed uitpakt. Beelden van de game worden gecombineerd met een voice-over en prachtige muziek die voor een resultaat zorgen dat je niet verwacht.

Een combinatie die bijzonder goed lijkt te werken, want de trailer heeft op een of andere manier best wat impact. De beelden laten je allerlei fragmenten uit de game zien, waarbij je diverse vrachtauto’s en soortgelijke ziet ploegen in de onherbergzame gebieden. Check het zeker even.

SnowRunner is vanaf 28 april verkrijgbaar voor onder andere de PlayStation 4.