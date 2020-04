De afgelopen dagen is Crysis meermaals in het nieuws geweest vanwege plotselinge activiteit op Twitter. Met verwijzingen naar het eerste deel leek het te gaan om een remaster of remake, wat blijkt te kloppen. Crysis Remastered is in de maak en zal verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

De officiële aankondiging is nog niet gedaan, maar een gelekte afbeelding zegt eigenlijk genoeg. Naar verwachting komt EA later vandaag met meer duidelijkheid, wellicht ook de releasedatum die in de nabije toekomst ligt. De afbeelding geeft immers ‘coming soon’ aan.