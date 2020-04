Eind vorige maand liet DICE weten dat de nieuwste update voor Star Wars Battlefront II was uitgesteld naar midden april. Er is nu een tweet de wereld ingestuurd waarin wordt aangegeven dat de ontwikkelaar nog wat meer tijd nodig heeft. Daardoor zal Battle of Scarif nog ietwat later verschijnen.

DICE liet de vorige keer al weten dat een release midden april niet in steen gebeiteld stond, doordat ze niet wisten hoe de ontwikkelingen rondom het coronavirus zich zouden voltrekken. De mannen en vrouwen van DICE werken nog steeds thuis en daardoor gaat het allemaal niet zo snel als normaal. Gelukkig wordt de update niet heel lang uitgesteld, want de release is bijgesteld naar eind april.

Attention players: the Battle of Scarif update in #StarWarsBattlefrontII and its accompanying Community Transmission will be delayed to later in the month of April. Thank you all for your patience and support, we're excited to share more news soon. pic.twitter.com/jZOhkJG4sn

— EA Star Wars #stayandplay (@EAStarWars) April 15, 2020