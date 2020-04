Het Covid-19 virus houdt voorlopig de wereld nog in zijn greep en veel industrieën hebben er last van. Veel games worden bijvoorbeeld uitgesteld, maar ook sporters zitten stil. Zo ligt de voetbalcompetitie wereldwijd zo goed als op z’n gat en onlangs kondigde de UEFA nog aan dat het EK 2020 verplaatst zal worden naar volgend jaar.

Met het uitstel van het EK is het logisch dat de eerder beloofde EK-content voor eFootball PES 2020 ook niet doorgaat. Konami heeft besloten deze content voorlopig uit te stellen. Wanneer deze gratis update dan wel verschijnt, is nog onduidelijk. Ook annuleert Konami de plannen voor een fysieke EK-uitgave van de game.

De kans dat we de onderstaande versie van eFootball PES 2020 in de winkelrekken gaan zien is dus erg klein.