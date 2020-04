Nog niet zo lang geleden verscheen er een korte documentaire over de ontwikkeling van The Outer Worlds. Hierin werd besproken hoe het concept van de game is ontstaan en hoe dit vertaald werd naar de uiteindelijke game. Dit was de eerste video in een vijfdelige reeks en nu zijn de volgende twee video’s verschenen.

In de tweede video wordt besproken hoe de personages zijn gemaakt en tot leven zijn gebracht. Ook de vele compagnons die je kunt vinden in de game komen in deze video aan bod. De derde video in de reeks duikt dieper in op hoe Obsidian Entertainment de diverse verhaallijnen en missies heeft samengesteld en ontwikkeld.

Beide video’s duren een klein half uur, dus ga er zeker even goed voor zitten.