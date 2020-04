Nadat de Duitse overheid gisteren besloot om de maatregelen tegen het coronavirus langer in stand te houden, kwam de gamescom onder druk te staan. De organisatie heeft vandaag gekeken naar wat de mogelijkheden waren en zojuist is de officiële aankondiging gedaan: gamescom 2020 gaat niet door.

Met dit scenario had de organisatie al enigszins rekening gehouden, omdat ze eerder al spraken over een digitaal alternatief. Dat is nu dé manier waarop de gamescom dit jaar alsnog zal plaatsvinden, zo laat men weten.

Verder stond er voor dit jaar wederom een Opening Night Live gepland met Geoff Keighley, ook dat zal gewoon doorgaan. Dit jaar dan wel zonder publiek, gezien het eveneens uitsluitend een digitaal evenement is.