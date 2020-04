PlayStation is dan wel een Japans merk, maar diens producten zijn in eigen land niet zo populair als in de rest van de wereld. Toch is er nu goed nieuws te melden over de PlayStation 4 in het land van de rijzende zon. Deze console verkoopt daar namelijk sneller dan de PlayStation 3.

De PS4 is nu 9.06 miljoen keer over de toonbank gegaan in Japan. Als we kijken naar hoeveel keer de PS3 is verkocht in dezelfde tijdspanne, dan blijft die console steken op 8,74 miljoen. Het is dus geen heel groot verschil, maar de PS4 verkoopt wat sneller dan diens voorganger.

Als we kijken naar totale verkopen, dan heeft de PS3 nog een voorsprong. In totaal werden er in Japan 10,47 miljoen stuks verkocht. Met 9,06 miljoen is de PS4 niet ver weg, dus het is zeker mogelijk dat deze console de PS3 uiteindelijk voorbij gaat in ‘lifetime sales’.