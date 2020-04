Tussen al het uitstel door komt uitgever THQ Nordic nu eindelijk met een releasedatum voor SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Tot op heden was er namelijk nog geen indicatie wanneer deze game uit zou komen, maar de datum staat nu op 23 juni 2020.

In de Microsoft Store en op Steam is de game inmiddels digitaal te pre-orderen. De PlayStation Store zal op een later moment pre-orders aan gaan nemen, wanneer precies is nog niet duidelijk.

Nu titels als The Last of Us: Part II voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld, geeft ons dat wel de gelegenheid om deze “blast from the past” eens goed onder handen te nemen. Een goede 3D-platformer is immers nooit mis en in onze jonge jaren wisten we ons prima te vermaken met het origineel.

Naast de releasedatum is er ook een nieuwe trailer uitgekomen en die ziet er weer lekker kleurrijk uit.