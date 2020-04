Eerder kon je bij ons al lezen dat Star Wars Episode I: Racer werd aangekondigd voor de PlayStation 4. Het zou de originele looks behouden, met wat kleine aanpassingen en toevoegingen, waaronder een split-screen functie.

Er was toen echter nog geen releasedatum bekend, maar daar is nu verandering in gekomen. Op 14 mei is het zover, volgens ontwikkelaar Aspyr Media. Vanaf dan kan je voor $14,99 de game via de digitale weg bemachtigen, wat waarschijnlijk voor ons €14,99 zal zijn.

Hieronder check je de beelden van de pc re-release, die al een paar jaar geleden uitkwam.