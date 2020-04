Mocht je het roster van Jump Force nog niet uitgebreid genoeg vinden, dan heeft Bandai Namco een leuke aankondiging voor jou. Deze lente zal er namelijk een tweede Character Pass verschijnen voor de Shonen Jump all-star fighting game. Daarnaast is er ook al het een en ander bekendgemaakt over wat we van deze Characters Pass 2 mogen verwachten.

Bij de release van de Characters Pass 2 kunnen we namelijk gelijk aan de slag met Shoto Todoroki van My Hero Academia. Deze held, die de ijskrachten van zijn moeder en de vuurkrachten van zijn vader combineert, zal vast een paar leuke trucjes kunnen uitvoeren op het slagveld. Via de Characters Pass 2 komen vervolgens nog vier andere personages uit, dat van de series Hunter X Hunter, YuYu Hakusho, Bleach en JoJo’s Bizarre Adventure.

De aankondiging van deze Characters Pass 2 en een voorproefje van wat Shoto Todoroki allemaal in zijn mars heeft, check je in de onderstaande video.