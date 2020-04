Kort na de release van The Inner Friend op pc liet ontwikkelaar en uitgever Playmind weten de intentie te hebben om hun game ook naar de PlayStation 4 te brengen. Nu komt de aankondiging, inclusief de release daarvan, ineens heel snel na elkaar.

De releasedatum nadert namelijk snel, want het is over iets minder dan twee weken al zo ver. Op 28 april om precies te zijn. Je kan de psychologische horror/thriller dan aanschaffen voor de prijs van €14,99 en als je over PlayStation Plus beschikt, zal er van dat bedrag nog eens 20% af gaan.

De game werd op Steam erg goed ontvangen, maar op Metacritic waren de reviews niet talrijk genoeg om een goed beeld te schetsen. Gelukkig is het geen bedrag waar je je echt een bult aan kan vallen, dus check de beelden hieronder even om te zien of de game mogelijk interessant is voor jou.